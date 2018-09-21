Dünya üçüncüsü güreşçi ilçesinde törenle karşılandı

SİVAS (AA) - Slovakya'nın Trnava kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde bronz madalya kazanan Milli Güreşçi Muhittin Sarıçiçek, ilçesinde törenle karşılandı.

Zara Belediyesi tarafından düzenlenen törende ilçe girişinden konvoy eşliğinde alınan Sarıçiçek için, ilçe meydanında program düzenlendi.

Kaymakam Vekili Mehmet Sayın, programda yaptığı konuşmada, Sarıçiçek'in dünya şampiyonasında elde ettiği derecenin kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Aldığı başarı takdire şayandır. Kendisini, ailesini ve hocalarını tebrik ediyorum. Bugün bayrağımızı dalgalandırdı, yarın da İstiklal Marşımızı okutur." dedi.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala da "Güreş bizim ata sporumuzdur, Peygamber sünnetidir. Her zaman güreşin ve güreşçinin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Güreşçimiz Slovakya'da ülkemizi temsil ederek Türk milletini onure etmiştir. Başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hamza Ergüt ise "Bu ilk büyük başarımız oldu. Muhittin pehlivanımız 7 yıldır bizde güreş eğitimi alıyor. Kendisi her zaman umut vaat eden bir sporcumuzdu, başarısı daim olsun." ifadesini kullandı.

Milli Sporcu Muhittin Sarıçiçek de yurt dışında Türkiye'yi temsil etmenin heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Bundan sonraki hedefim Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları olacaktır. Hocalarıma, aileme ve üzerimde emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından kurban kesildi.

Şampiyonada grekoromen stil, 823 kilogramda mindere çıkan Milli Sporcu Muhittin Sarıçiçek, İtalyan rakibi Simone Fidelbo ile yaptığı karşılaşmayı 11-2 kazanarak üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başarmıştı.

