Dünya Şampiyonu Ramil, Eugene'de yarışacak

ANKARA (AA) - Dünya Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) düzenlediği Elmas Lig'in 3. ayağı, ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde organize edilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 3. ayak yarışlarında, dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev de yarışacak.

Türkiye'nin atletizm tarihindeki ilk dünya şampiyonu Ramil Guliyev, IAAF Elmas Lig serisinde boy göstermeye devam ediyor. Elmas Lig'in ilk iki etabı Doha ve Şanghay'da yarışan Ramil, üçüncü müsabaka olan Eugene'de de 200 metrede piste çıkacak.

Guliyev'in 200 metredeki rakipleri arasında 100 metre dünya ikincisi ve son dönemin en formda sprinterlerinden ABD'li Christian Coleman, bu yıl koştuğu 19.83'lük en iyi derecesiyle dünya listesinde üçüncü sırada olan Noah Lyles da bulunuyor.

Elmas Lig'in ilk ayağı Doha'da 20.11'lik derecesiyle 200 metrede üçüncü olan milli sporcu, 6 puanı hanesine yazdırmıştı. Milli atlet, 19.88 ile 200 metrede aynı zamanda Türkiye rekoru olan en iyi performansını 2015'in eylül ayında koşmuştu.

Ramil Guliyev'in Eugene'deki 200 metre yarışı, cumartesiyi pazara bağlayan gece TSİ 00.44'te koşulacak.

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş