Dünya şampiyonu Okyanus Koleji, İstanbul'a döndü

İSTANBUL (AA) - Çekya'da düzenlenen 25. Dünya Liselerarası Voleybol Şampiyonası finalinde maçında Almanya'yı 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşan Okyanus Koleji takımı, Atatürk Havalimanı'nda Türkiye Okul Sporları Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri ile veliler tarafından karşılandı.

Sporcular için, "Dünya şampiyonları hoş geldiniz" yazılı pankart açılırken, çocuklar tarafından oyunculara ve teknik heyete çiçekler verildi.

Cengiz: Takım olarak 4 yıldır hazırlanıyorduk

Okyanus Koleji Sportif Direktörü İbrahim Cengiz yaptığı açıklamada, elde ettikleri sonucun mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Organizasyon oldukça zorlu geçti. Toplam 28 ülkenin takımları vardı. Biz de takım olarak 4 yıldır hazırlanıyorduk. Finalde Almanya ile Şampiyonlar Ligi'ni aratmayacak bir müsabaka oynadık ve kazandık." dedi.

Cengiz, oyuncularının önemli bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Elde ettiğimiz bu başarı, spor ile eğitimin bir arada yürütülebileceğinin de bir kanıtıdır. Bize destek veren herkese armağan olsun. Bu gençlerimizin hepsi kendi yaş gruplarında milli takımlarda oynuyor. Hatta iki tanesi A Milli Takım'da oynuyorlar ve 2 gün sonra tekrar kampa gidecekler. Geleceği parlak bir sistem içindeler. İyi çalışıyorlar. Umarım ileriki yıllarda büyük başarılar kazanırlar." ifadelerini kullandı.

Okyanus Koleji Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Şeref Tok, "Buraya gelene kadar 4 yıllık bir planlama yaptık. Hedeflediğimiz noktada da bitirdik. Çok iyi takımların olduğu, kıran kıran geçen bir turnuvanın sonunda dünya şampiyonu olduk." diye konuştu.

Takım kaptanı Batuhan Avcı ise güzel bir turnuva geçirdiklerini aktararak, "Şampiyon olacağımıza inanmıştık. Orada güzel maçlar çıkarttık. Sonuçta Okyanus Koleji'nin 4 yıldır bize verdiği emeği boşa çıkarmadık. Türk bayrağını orada en iyi şekilde dalgalandırdığımız için mutluyuz. Çoğumuz milli oyuncularız. Türk voleybolu ilerde daha iyi noktalara gelecektir ve bunu da inşallah bizler başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman