ANKARA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Dünya Superbike Şampiyonası’nın 6. ayağında ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Toprak Razgatlıoğlu'nun daha uzun yıllar motosiklet sporuna hizmet edeceğini söyledi.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'deki 6. ayak yarışında piste çıkan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun ikinciliğinin beklenen bir sonuç olduğunu dile getirdi. Toprak'ın yetenekli bir sporcu olduğunu vurgulayan Uçar, "Dünya şampiyonluğunu kazanarak, kupayı kaldırırsa 'bize sürpriz oldu' diyemem." ifadesini kullandı.

Toprak'ın, Kenan Sofuoğlu'ndan çok daha iyi imkanlarla yarışa başladığını dile getiren Uçar, şöyle konuştu:

"Ülkemize daha uzun yıllar şampiyonluklar yaşatacaktır. Toprak'ın bu anını, bu başarıyı bekliyorduk. Olması gerektiğinin bir 'tık' gerisindeydi. Daha fazlasını bekliyoruz. Motosiklet sporunda olması gereken cesaret, teknik ve kabiliyet üçlüsü onda var. Cesareti Allah vergisi, Kenan ağabeyinden aldığı tekniği, rakiplerinden edindiği bilgi ve beceri onda var. Dünya şampiyonluğu kupasını kaldırırsa sürpriz olmaz."

Bekir Yunus Uçar, şampiyon Kenan Sofuoğlu'nu farklı bir kulvara gönderdikleri bir süreçte Toprak Razgatlıoğlu'nun başarısının önemine dikkati çekerek, "Tüm oradaki rakiplerine, dünyadaki motosiklet otoritelerine 'Bu çocuk Kenan ağabeyinin yerini aratmayacak' sözünü söyletti. Bizim için büyük bir gurur oldu. Kenan'ın boşluğunu ondan aldığı tecrübe, eğitim ve sportmen kişiliğiyle dolduracaktır." değerlendirmesini yaptı.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar