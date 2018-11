'Dünya Şampiyonası'na katılmak en büyük hedefimiz'

ANKARA (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da İspanya ve 2 Aralık Pazar günü de deplasmanda Karadağ ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Ankara Spor Salonu'nda medya günü düzenlendi.

Ufuk Sarıca, kasım ayı sonu aralık başı penceresindeki maçları oynamaya başlayacaklarını belirterek, "İki maç da bizim için çok önemli. Her geçen gün yaklaşmakta olan bir şampiyona var. Bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçlarla bu şampiyonaya katılmaya çok yakınız." dedi.

Katılmayı henüz garantilemediklerini ancak alınacak her galibiyetle Çin'e daha da yaklaştıklarını vurgulayan Sarıca, "Seyircimiz önünde ve sahamızda oynayacağımız İspanya maçı bizim için çok değerli. Buradan bir galibiyet çıkarıp moralle Karadağ'a gitmek çok farklı olacak. Her rakip ayrı, her kazanılan galibiyet çok değerli. İsmi çok önemli değil." ifadelerini kullandı.

Sarıca, oynadıkları son iki maça göre kadroda çok değişiklik olduğunun altını çizerek, "NBA'deki oyuncularımız gelemiyor. Avrupa Ligi takımlarımızın da maçları var. Wilbekin, ilk maçta bizimle olamayacak. Keza Anadolu Efes'ten tüm oyuncuları almak istemedik, burada kulüpleri de düşünmek lazım. Milli takım tabii ki çok önemli ama bu süreç başta sporcular olmak üzere her tarafı yıpratıyor. Biz de buna göre bir kadro yaptık. Kadromuzda değişik oyuncular var. Dünkü lig maçında sakatlanan Melih Mahmutoğlu'nu yapılan kontrolleri sonrasında kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Böyle sıkıntılarımız var ama elimizdeki oyuncularla sahada galibiyet için en iyi mücadeleyi yapacağımızdan eminiz. İnşallah yeni bir terslik, sıkıntı olmaz." diye konuştu.

İspanya Milli Takımı'nın da kadrosunda değişiklikler olacağını dile getiren Sarıca, şöyle devam etti:

"İspanya çok ciddi bir ekol. Çok önemli kulüp takımları ve milli takım başarıları var. İspanya maçında alınacak galibiyet sonuca etki edecek, aynı şekilde bizi morallendirecek. İlerisi için daha güçlü kılacak. Kadromuzda genç isimler var. Belki ilk kez İspanya maçında milli formayı giyecek oyuncular var. Dünya Şampiyonası'na katılmak en büyük hedefimiz. Bununla beraber bu jenerasyona tecrübe kazandırabilmek, ilerleyen dönemler için çok daha kendine güvenen oyuncular yaratmak istiyoruz. Böyle bir kazanım çok önemli. İspanya'ya çok saygı duyuyoruz ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Sarıca, Ankaralı basketbolseverlere de seslenerek, "Ankara seyircisinin bizi yine yalnız bırakmayacağına eminim. Biletlerin çoğu tükenmiş. İnşallah güzel bir ortamda güzel bir gece yaşarız." şeklinde görüş belirtti.

Semih Erden: "İlk maç bizim için çok önemli"

Takım kaptanı Semih Erden ise oyuncular olarak çok mutlu ve istekli olduklarını aktardı.

Her maçı kazanmak için oynayacaklarını belirten Erden, "Seyircimizin önünde Ankara'da oynayacağız. Her zamanki gibi güzel bir atmosfer olacak. Ankara halkının bizi desteklemeye geleceğine eminim. Umarım onlara güzel ve keyifli bir basketbol izletiriz. Kazanarak da bunu taçlandırırız." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'nın basketbolun ekol ülkelerinden biri olduğuna dikkati çeken Semih, şunları söyledi:

"Onların da bizim de eksiklerimiz var. Bunların arkasına sığınamayız, buradaki arkadaşlarımız teker teker değerli oyuncular. Evimizde oynayacağımız maç, onlar için deplasman. Az bir sürede hazırlanacağız, bu belki biraz dezavantaj olacak. Bu dezavantajı sahamızda oynadığımız için en aza indirerek ve atmosferi kullanarak maçı kazanmak istiyoruz."

Semih, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Melih Mahmutoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şu görüşleri paylaştı:

"Bizim için çok değerli bir oyuncu. Onun yerini dolduracak bir arkadaşımız olacak, olmalı da. NBA oyuncuları takım için önemli ama bu takım iyi bir hava yakaladı. Bunu herkesi bir bütün olarak en iyi şekilde kullanıp maçı kazanacağız."

Öte yandan A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarını Ankara Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ufuk Sarıca yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 10 dakikası gazetecilere açık gercekleştirildi.