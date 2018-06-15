Dünya Kupası'nda 'ilk' maçların günü

MOSKOVA (AA) - Hilmi Sever - Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın oynanacak 4 maçın 3'ünde takımlar ilk kez birbirleriyle karşılaşacak.

D Grubu'nda Arjantin-İzlanda ve Hırvatistan-Nijerya, C Grubu'nda da Peru-Danimarka maçlarında takımlar tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak.

Bu takımlar daha önce resmi veya hazırlık maçlarında karşı karşıya gelmemişti.

Arjantin-İzlanda Moskova'da

D Grubu'nun ilk karşılaşması olma özelliğini de taşıyan Arjantin-İzlanda mücadelesi, başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Arjantin ve İzlanda'nın yer aldığı D Grubu'nda Avrupa'dan Hırvatistan ve Afrika temsilcisi Nijerya da yer alıyor.

Arjantin 3. şampiyonluğunun peşinde

Dünya kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin, 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösterecek.

1978'de Arjantin'de ve 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarında şampiyonluğa ulaşan "Tangocular", Rusya'da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor.

Katıldığı 16 Dünya Kupası'nda 77 maça çıkan Arjantin, 42 galibiyet, 14 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 131 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 84 gol gördü.

Arjantin son finalist

Güney Amerika ekibi, Rusya'daki Dünya Kupası'na son finalist unvanı ile katılıyor.

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı bir önceki turnuvada finale yükselen Arjantin, Almanya ile karşı karşıya gelmişti.

Arjantin, 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanan final maçını 113. dakikada Mario Götze'nin attığı golle 1-0 kaybederek kupayı kaçırmıştı.

İzlanda ilk Dünya Kupası'nda

Dünya Kupası'na ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adaylarından Arjantin'in karşısına çıkıyor.

İzlanda, Panama ile birlikte Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele edecek iki ekipten biri unvanını taşıyor.

İzlanda, Avrupa elemelerinde Hırvatistan, Türkiye ve Ukrayna'nın önünde grubunu lider bitirip, Dünya Kupası biletini alarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Peru-Danimarka maçı Saransk'ta

Güney Amerika temsilcisi Peru ile Avrupa ekibi Danimarka arasındaki C Grubu mücadelesi, Saransk'taki Mordovia Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

C Grubu'nda günün diğer maçında ise Fransa ile Avustralya karşı karşıya gelecek.

Peru ve Danimarka'nın 5. Dünya Kupası

Yarın C Grubu'ndaki ilk maçlarına çıkacak Peru ile Danimarka, 5. kez Dünya Kupası heyecanını yaşayacak.

Peru, FIFA dünya sıralamasında 11. basamakta yer alıyor. Organizasyon tarihinde 15 maça çıkan Güney Amerika ekibi, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu maçlarda 19 gol atan Peru, kalesinde 31 gol gördü.

Dünya sıralamasında Peru'nun bir basamak gerisinde yer alan Danimarka ise turnuva tarihinde 17. maçına çıkacak. Avrupa ekibi, oynadığı 16 maçta, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Danimarka, söz konusu müsabakalarda 27 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

Günün son maçı Hırvatistan-Nijerya

Dünya Kupası'nda yarın oynanacak mücadeleler içinde son maç, Hırvatistan ile Nijerya arasında olacak.

Kaliningrad'daki Kaliningrad Stadı'nda oynanacak D Grubu mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak.

Hırvatistan ve Nijerya'nın Dünya Kupası karnesi

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, sonraki 3 turnuvada ise grup aşamasını geçemedi.

Organizasyon tarihinde oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 21 gol atarken, kalelerinde 17 gol gördü.

Rusya'daki turnuva ile 6. Dünya Kupası'nı yaşayacak Nijerya ise bugüne kadar son 16 turundan ötesini göremedi. Çıktığı 18 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Afrika ekibi, 20 gol attı, 26 gol yedi.