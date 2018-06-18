Dünya Kupası'nda günün sonuçları

ANKARA (AA) - Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın beşinci gününde 3 maç oynandı.
İsveç, Güney Kore ile karşılaştığı F Grubu mücadelesini, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sayesinde verilen penaltıyla 1-0 kazandı. Penaltı atışını, İsveç kaptanı Granqvist gole çevirdi.
Yakaladığı yetenekli jenerasyonla turnuvanın "gizli favorisi" olarak gösterilen Belçika, G Grubu maçında Panama'yı 3-0 yendi. Belçika'nın, Dünya Kupası tarihindeki ilk maçına çıkan Panama karşısındaki gollerini, Mertens ve Lukaku (2) kaydetti.
G Grubu'ndaki diğer karşılaşmada ise İngiltere, Tunus'u Kane'in 90+1'inci dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.Program
Dünya Kupası'nda 19 Haziran Salı günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
H Grubu:
15.00 Kolombiya-Japonya (Mordovya Arena - Saransk)
18.00 Polonya-Senegal (Spartak Stadı - Moskova)
A Grubu:
21.00 Rusya-Mısır (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)
Muhabir: Hüseyin Burak Demirer