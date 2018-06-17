Dünya Kupası üçüncü günü maçları tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın üçüncü gününde 4 maç oynandı.
C Grubu'nda Fransa, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ve gol çizgisi teknolojilerinin yardımıyla bulduğu gollerle Avustralya'yı 2-1 mağlup etti.
Fransa'nın gollerini Antoine Griezmann penaltıdan ve Paul Pogba, Avustralya'nın golünü Mile Jedinak penaltıdan attı.
Gruptaki diğer mücadelede Danimarka, turnuvaya 36 yıl aradan sonra katılan Peru'yu 1-0 yendi. Danimarka'ya galibiyeti getiren golü Yussuf Yurary Poulsen kaydetti. Perulu Christian Cueva, ilk yarının sonlarında VAR sisteminden faydalanılarak verilen penaltı atışını gole çeviremedi.Hırvatistan kazandı, Arjantin ile İzlanda yenişemedi
D Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile İzlanda sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Arjantin'de Sergio Agüero, İzlanda'da Alfred Finnbogason fileleri havalandırdı. Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, bir penaltı atışından yararlanamadı.
Gruptaki diğer karşılaşmada Hırvatistan, Nijerya'yı 2-0'lık skorla geçti. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri Oghenekaro Etebo kendi kalesine ve Luka Modric penaltıdan kaydetti.Program
Dünya Kupası'nda 17 Haziran Pazar günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:E Grubu
15.00 Kosta Rika-Sırbistan (Samara Arena - Samara)
21.00 Brezilya-İsviçre (Rostov Arena - Rostov-On-Don)F Grubu
18.00 Almanya-Meksika (Luzhniki Stadı - Moskova)
Muhabir: Mutlu Demirtaştan