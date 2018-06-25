Dünya Kupası tarihinin en yaşlı oyuncusu oldu

MOSKOVA (AA) - Mısırlı kaleci Essam Al-Hadary 45 yaş 161 günlükken Suudi Arabistan karşısında sahaya çıkarak Dünya Kupası tarihinde forma giymiş en yaşlı oyuncu oldu.
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Suudi Arabistan karşısında 45 yaş 161 günlükken sahaya çıkan Al-Hadary, Kolombiyalı Faryd Mondragon'u geride bıraktı ve turnuva tarihinin forma giyen en yaşlı oyuncusu unvanını eline geçirdi.
Bir dönem Galatasaray forması de giyen Mondragon, 2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Japonya karşısında forma giydiğinde 43 yaşından 3 gün almıştı.
İki futbolcunun ardından 42 yaş 1 ay 8 gün ile Kamerunlu Roger Milla yer alıyor.
Muhabir: Mutlu Demirtaştan