Dünya Kupası açılışında Robbie Williams sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın açılış seremonisinde İngiliz şarkıcı Robbie Williams sahneye çıkacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 14 Haziran Perşembe günü Rusya ile Suudi Arabistan arasında Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda saat 18.00'de oynanacak karşılaşmayla başlayacak turnuva öncesi gerçekleştirilecek açılış seremonisinde, dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams performansını sergileyecek.

Karşılaşmadan yarım saat önce başlayacak seremonide, Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo ile Rusya'nın genç sopranolarından Aida Garifullina da yer alacak.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan