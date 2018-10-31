Dünya Halter Şampiyonası başlıyor

ANKARA(AA) - Dünya Halter Şampiyonası, 1-10 Kasım tarihlerinde Türkmenistan'da yapılacak.

Başkent Aşkabat'ta gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye, 10 kadın ve 7 erkek sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye Halter Federasyonu (THF) Başkanı Tamer Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya Şampiyonası'nda çok fazla beklentimiz yok. Sporcularımız katılarak tecrübelerini arttıracak." dedi.

Sakatlığı olan sporcularının bulunduğuna dikkati çeken Taşpınar, şunları kaydetti:

"İki yedek sporcuyla gidiyoruz. Hedefimiz olimpiyat hazırlıkları. Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 30 madalya aldık. Gençlik Olimpiyatları'na katılan 4 sporcumuz da madalya alarak geri döndü. Burası bizim tecrübelerimizi arttıracak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise madalya için mücadele edeceğiz."

Dünya Halter Şampiyonası'na katılacak milli takım sporcular

Kadınlar:

49 kilo: Şaziye Okur Erdoğan

55 kilo: Ayşegül Çoban Başol, Sümeyye Kentli

59 kilo: Ayşegül Çakın

64 kilo: Nuray Levent, Berfin Altun

76 kilo: Dilara Narin, Dilara Uçan

87 kilo: Tuğçe Boynueğri

+87 kilo: Melike Günal

Erkekler:

61 kilo: Ferdi Hardal

55 kilo: Muammer Şahin

73 kilo: Ahmet Turan Okyay, Ramazan İlhan

61 kilo: Bünyamin Sezer

67 kilo: Hurşit Atak

96 kilo: İbrahim Arat

Muhabir: Ömer Hakan Kibar