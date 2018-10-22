Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli güreşçi Fatih Erdin, serbest stil 86 kilo finalinde ABD'li David Morris Taylor ile karşılaştı.

Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılan Fatih Erdin, rakibine teknik üstünlükle 12-2 mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Erdin, karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda daha önceki müsabakalarda gösterdiği performansı finale taşıyamadığını kaydetti.

Milli güreşçi, ''Bugün nasip olmadı. İyi mücadele edemedik, ikincilikle yetindik. İnşallah bundan sonraki müsabakalarda daha iyi çalışıp, daha iyi hazırlanıp ülkemize altın madalyayla dönmek nasip olur.'' dedi.

Fatih Erdin, organizasyonun ikinci turunda Slovak Boris Makoev'i 8-7, çeyrek finalde Güney Koreli Gwanuk Kim'i 10-0 teknik üstünlükle, yarı finalde ise İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva'yı 7-4 yenerek adını finale yazdırmıştı.

Muhabir: Mehmet Yılmaz