Dünya Güreş Şampiyonası'nda bir gümüş bir bronz madalya

İSTANBUL (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar, gümüş madalya aldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde son dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, 76 kilo finalinde ABD'li Adeline Maria Gray ile karşılaştı.

Rakibine 13-1 mağlup olan Yasemin Adar, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Yasemin Adar, ilk turda Azerbaycanlı Sabira Aliyeva'yı 10-0, çeyrek finalde Japon rakibi Hiroe Minagawa Suzuki'yi 7-0, yarı finalde ise Macar Zsanett Nemeth'i 9-1 ile geçerek finale yükselmişti.

Geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'teki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar, dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi unvanını elde etmişti.

Buse Tosun'dan bronz madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazanan Buse Tosun, "Buraya altın madalya için gelmiştim ve aslında hak ettim de ama hakkımı yediklerini düşünüyorum." dedi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazanan Buse Tosun, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli güreşçi, ''Buraya altın madalya için gelmiştim ve aslında hak ettim de ama hakkımı yediklerini düşünüyorum. Final ve altın madalya benim hakkımdı. Rabbim böylesini uygun gördü. Allah gözyaşlarımın karşılığını verdi. Üçüncülük aldım, seneye inşallah dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyorum." diye konuştu.

72 kilo ilk turunda Polonyalı Agnieszka Jadwiga Wieszczek-Kordus'u tuş ile yenen Buse, çeyrek finalde Moğol rakibi Nasanburmaa Ochirbat'a 7-6 mağlup olmuştu. Buse, Macar Nikoletta Renata Szmolka ile yaptığı repesaj maçında ise rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.

Bronz madalya mücadelesinde Çinli Juan Wang ile karşılaşan Buse Tosun, rakibini 5-2 yenerek dünya üçüncüsü olmuştu.

Kadın güreşçilerden ilk kez 3 madalya

Kadın Milli Güreş Takımı, dünya şampiyonaları tarihinde ilk kez 3 madalya birden kazanma başarısı gösterdi.

Macaristan'daki organizasyonda Elif Jale Yeşilırmak ve Yasemin Adar ile gümüş, Buse Tosun ile bronz madalya kazanan milliler, dünya şampiyonaları tarihinde ilk kez 3 madalya birden elde etti.

Beşinci günü geride kalan organizasyonda erkekler serbest stilde de 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, toplam madalya sayısını 5'e çıkardı.

Gümüş madalya alan milli sporcu Yasemin Adar:

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda gümüş madalya alan milli sporcu Yasemin Adar, "Asıl hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları. İnşallah orada güzel bir başarı elde edip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 76 kiloda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar, final karşılaşmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yasemin Adar, "Gümüş madalya benim için başarı değil, çünkü geçen sene dünya şampiyonu olmuştum ve bugün unvanımı korumak istiyordum ama basit hatalarımızdan dolayı olmadı. Gönül isterdi ki şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı okutalım ve bayrağımızı dalgalandıralım. Nasip olmadı ama her şeyin hayırlısı. Hedefimiz, eksiklerimizi görüp onları giderip önümüzdeki yıllarda daha tecrübeli ve bilinçli bir şekilde çalışıp en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek. Asıl hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları. İnşallah orada güzel bir başarı elde edip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Organizasyonda, ilk turda Azerbaycanlı Sabira Aliyeva'yı 10-0, çeyrek finalde Japon rakibi Hiroe Minagawa Suzuki'yi 7-0, yarı finalde ise Macar Zsanett Nemeth'i 9-1 yenen Yasemin Adar, finalde ABD'li Adeline Maria Gray'e mağlup olarak gümüş madalya elde etmişti.