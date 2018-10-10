Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru





ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Musa Aydın, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 20-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi serbest güreşçilerle bir araya geldi.

Daha önce kadın ve grekoromen güreşçilerin kamplarını ziyaret eden Aydın'ın bu seferki durağı Ankara oldu. Aydın, Elmadağ Kamp Merkezi'nde son etap çalışmalarını gerçekleştiren Serbest Milli Takımı'na moral ziyaretinde bulundu.

TGF Başkanı Aydın, Elmadağ'da ilk olarak teknik heyetle toplantı yaptı. Toplantıda tüm sıkletlerde mücadele edecek güreşçilerin durumları değerlendirildi.

Toplantının ardından Aydın, milli takımın antrenmanını takip etti. Kadınlar, grekoromen ve son olarak serbest güreşçilerin kampını ziyaret edip, sporcuların son durumları hakkında bilgiler aldığını belirten Aydın, "Üç kampta da aynı sinerjiyi görmem beni çok mutlu etti. Tüm güreşçilerimiz son derece hırslı ve istekli. Sporcularımızın gözlerindeki inancı gördüm. Ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil ederek, Macaristan'dan madalyalarla döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü İshak İlbayhanov ise çalışmalarda sona yaklaştıklarına işaret ederek, "Dağıstan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası bittiği gün, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için düğmeye bastık. Gerekli analizleri yaptık. Eksik yönlerimizi tespit edip, çalışmalarımızı o yönde belirledik. Hedefimiz, Dünya Şampiyonası'nda iyi bir derece elde etmek. Bunu başarabilecek bir ekibimiz var. İnşallah hedefimize ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.



