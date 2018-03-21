Down sendromlu çocuklar basket attı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte down sendromlu çocuklar, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Eskişehir Basket'in oyuncularıyla bir araya gelerek basket attı.

Eskişehir Genç İşadamları Derneği (ESGİAD), Eskişehir Basket Kulübü ve Down Sendromu Derneği İl Temsilciliği iş birliğiyle Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda basketbolcular ile down sendromlu çocuklar buluştu.

Basketbolcular, çocukların basket atması için çaba gösterdi. ESGİAD Başkanı Ulaş Entok, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş adamlarının ticaret ve sanayi kollarındaki faaliyetlerin dışında etkinliklere de önem verdiğini söyledi.

Down sendromunun genetik bir farklılık olduğuna dikkati çekmek istediklerini anlatan Entok, "Down sendromluların toplumsal yaşantıya adaptasyonlarına destek olmak istiyoruz. Eskişehir Basket takımı da bize destek oldu." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda down sendromlu çocuklarla, Eskişehir Basket'in teknik heyeti ve oyuncuları fotoğraf çektirdi.