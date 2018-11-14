Down Sendrom Futsal A Takımı, galibiyetle başladı

İSTANBUL (AA) - Down Sendrom Futsal A Takımı, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında İtalya'yı 4-2 yendi.

Milli takım, Dünya Down Sendromlular Federasyonu tarafından ilk kez gerçekleştirilen ve İtalya'nın Terni şehrinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada rakibini Resul Orakçı, Hami Haldız, Anıl Koçak ve Ali Topaloğlu'nun golleriyle 4-2 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yeni kurulan Down Sendrom Futsal Takımı'nın şampiyonaya iyi hazırlandığını belirterek, "Avrupa Şampiyonası'nda en büyük desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan gördük. Ayrıca yine bize desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'e ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Amacımız Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getirmek." ifadelerini kullandı.

Bu arada milli takım, şampiyonadaki ikinci maçını yarın Portekiz ile yapacak.

Muhabir: Ercan Doğan