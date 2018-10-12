DOSTLUK TURNUVASI SONUÇLANDI
Altınyıldız Koleji Liseleri sınıflar arası halı saha futbol turnuvası birincileri belli oldu.
Tüm sınıflarımızın coşkulu katılımı ile gerçekleşen futbol turnuvası yapılan final maçlari ile birinciler belirlendi.
9.sınıflar birincisi 9 Fen B sınıfı
10.sınıf birincisi 10 Fen A sınıfı
11.sınıflar birincisi 11 Fen D sınıfı
12.sınıflar birincisi 12 Fen C sınıfı birinci olmuşlardır.
Okulumuzun tüm sınıfları mağlup ederek ve final maçlarının hepsini kazanan 12 Fen C sınıfı okulumuzun şampiyonu olmuştur.Sınıf öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi kutlarız.