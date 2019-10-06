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Dorukhan Toköz ameliyat edilecek
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün ameliyat edileceği bildirildi.
Spor 06.10.2019, 19:50
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 69. dakikasında sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün ameliyat edileceği açıklandı.
Açıklamada siyah-beyazlı futbolcunun ameliyat edileceği vurgulandı.
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