Djokovic'ten Monte Carlo'ya erken veda

ANKARA (AA) - Monte Carlo Tenis Turnuvası'nda mücadele eden dünya 1 numarası Novak Djokovic, çeyrek finalde Daniil Medvedev'e 2-1 yenilerek elendi.

Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler çeyrek finalinde, 1 numaralı seribaşı Sırbistanlı Djokovic ile 10 numaralı seribaşı Rus Medvedev karşılaştı.

Medvedev, 2 saat 21 dakika süren mücadelede 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle Djokovic'i 2-1 yenerek, turnuvanın yarı finalinde Sırbistanlı Dusan Lajovic'in rakibi oldu.

Daha önce 2 şampiyonluk yaşadığı Monte Carlo'da çeyrek finalde elenen Djokovic, geçen ay katıldığı Indian Wells ve Miami Açık'a da erken turlarda veda etmişti.