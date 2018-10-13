Djokovic Şangay'da finalde

ANKARA (AA) - Shanghai Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Sırp Novak Djokovic, tek erkekler yarı finalinde Alexander Zverev'i 2-0 yendi.

Çin'in Şangay kentinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde dünya 5 numarası Alman Zverev ile karşılaşan Djokovic, rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle zorlanmadan 2-0 mağlup etti.

Kariyerindeki bininci maçını kazanan ve yenilmezlik serisini 17 karşılaşmaya çıkaran 31 yaşındaki tenisçi, dünya sıralamasında ise İsviçreli Roger Federer'i geçerek 2 numaraya yükseldi.

Djokovic, Federer ile Hırvat Borna Coric arasındaki yarı final mücadelesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu