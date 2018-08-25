Diego Reyes resmen Fenerbahçe'de

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki stoper Diego Reyes, Ülker Stadı'nda, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de katılımıyla kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Açıklamada sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmedi.

Sabah sağlık kontrolünden geçirilen Reyes, statta 23 numaralı yeni formasıyla poz verdi.

Diego Reyes daha önce Avrupa'da Portekiz ekibi Porto ile İspanya temsilcileri Real Sociedad ve Espanyol'un formalarını giydi.