Diagne resmen Galatasaray'da

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Diagne için Kasımpaşa Kulübüne 10 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Oyuncuya ise bu sezonun ikinci yarısı için 1 milyon 150 bin avro, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için 2 milyon 350 biner avro, kalan iki sezonu için ise 2 milyon 400 biner avro ödeneceği kaydedildi.

Muhabir: Hilmi Sever