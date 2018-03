Develer Altınkum Plajı'nda güreşti

BALIKESİR (AA) - İlçeye bağlı Altınkum Mahallesi'nde, Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği'nin katkılarıyla Altınkum Plajı'nda gerçekleştirilen deve güreşlerine Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir'den toplam 120 deve yarıştı.

Güreşlerde develer rakipleri karşısında üstün gelebilmek için kıran kırana mücadele etti.

Hava sıcaklığının 22 dereceyi bulduğu Edremit Körfezi'nde sahilde düzenlenen deve güreşlerini izlemek için civar il ve ilçelerden yaklaşık 5 bin kişi geldi.

Kimi kamyon kasasında kimisi de tribünlerde kıran kırana mücadelelerin gerçekleştiği deve güreşlerini izlemeyi tercih ederken seyircilerden bazıları da bu seyri mangal keyfiyle birleştirdi. Kimi seyirciler de alanın üzerinde motorlu paraşütle uçarak güreşleri havadan izledi.

Edremit İda Deveciler Derneği Başkanı Serkan Varol, ilk defa sahilde deve güreşi organizasyonu yapıldığını söyledi.

Aydın, Muğla ve Çanakkale'den gelen develerin yarıştırıldığını belirten Varol, "Devecilik kültürü bir dostluk, arkadaşlık, kardeşliktir. Bu kardeşliği büyüklerimiz senelerce sürdürdü. İnşallah bundan sonra da biz sürdürmek için çalışacağız. Bizden sonra gelen nesillerin de bu kültürü sürdürmesini ümit ediyoruz. Güreşlere 120 deve katıldı. Akçay, Altınkum denizi, havası, Kazdağları ve bu geleneklerle körfezimizde yer etmiş. Bu güzelliği herkese tanıtmak istedik. Deve güreşlerinin deniz kenarında yapılmasının asıl amacı budur." diye konuştu.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz da deve güreşlerinin yörük kültürünün bir parçası olduğuna işaret etti.

Bu organizasyonu plajda yaparak ilgi çekmeyi amaçladıklarını dile getiren Yavuz, "Türkiye'de ilk defa sahilde, plajda deve güreşi yapıyoruz. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği olarak güreşlere deve getiren tüm misafirlerin konaklamasını karşıladık. Dernek olarak destek veriyoruz bu kültüre. Önemli olan bu kültürün yaşaması, yaşatılması. Bölgemizde daha da tanınır hale gelmesi en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.

Deve sahibi Seniha Yüksel

Sahildeki güreşlere devesini getiren Seniha Yüksel ise "Deve sahibi olarak güreşe getirdiğimiz deve kazanırsa çok iyi ve gururlu hissediyoruz. Bu zamana kadar devem katıldığı hiçbir güreşi kaybetmedi ama bugün rakip deve baskın geldi. Bir kadın olarak bir deveye sahip olmak çok iyi ve çok duygulu bir his." dedi.

Deve güreşlerini izlemek için gelen Gülen Üstüner de "Güzel bir deve güreşi izliyoruz. Keyif alıyoruz. Hava da güzel. Bildiğim kadarıyla sahilde ilk defa gerçekleşiyor deve güreşi. Bundan sonra da burada deve güreşleri yapılarak geleneksel hale gelir." açıklamasında bulundu.

Küçük, orta, büyük, başaltı, baş ve güreşi ağası kategorilerinde gerçekleştirilen güreşlerde rakiplerini yenen develerin sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupaları verildi.

Muhabir: Hakan Firik, Cem Şan