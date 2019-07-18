Derrick Willams, Fenerbahçe Beko'da

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko, ABD'li yıldız oyuncu Derrick Willams'ı transfer etti.
Geride kalan sezonu Alman ekibi Bayern Münih'te geçiren 28 yaşındaki forvet, THY Avrupa Ligi'nde forma giydiği 29 maçta 13,4 sayı, 4,2 ribaundla mücadele etti. Willams, kariyerinde NBA'da Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, New York Knicks, Miami Heats, Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers formaları giydi. Derrick Williams, 2011 NBA draftında Minnesota Timberwolves tarafından 1. tur 2. sırada seçilmişti.
Fenerbahçe Beko, Nando De Colo, Leo Westermann ve Berkay Candan'dan sonra yeni sezon öncesi 4. transferine Williams'la imza attı.