Derbilerin faturası ağır oluyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 9 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu.

İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geride kalan 9 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 193 bin 750 lira, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 604 bin 500 lira para cezası verdi.

Fenerbahçe'ye 7 maç seyircisiz oynama

Geride kalan 9 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Süper Lig Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

Oyunculardan en fazla ceza Engin Baytar'ın

İki takımın rekabetinde geride kalan 9 sezonda sarı-kırmızılılarda Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson 8'er maç ceza aldı.

Engin Baytar, 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında müsabaka hakemlerine ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 11 maç menle cezalandırıldı.

Geçen sezonki maçtan sonra ağır cezalar verildi

Geçen sezon Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan derbinin ardından yaşanan olaylardan dolayı kulüplere ağır cezalar verildi.

Türk Telekom Stadı'nda 2 Kasım 2018'de yapılan karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra yaşanan kavganın ardından iki takımdan da çok sayıda isim PFDK'ya sevk edildi.

PFDK, derbideki olaylar ve ardından yapılan açıklamalar nedeniyle cezalar verdi. Galatasaray Kulübüne toplamda 320 bin lira para cezası uygulayan kurul, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'i toplamda 105 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira, teknik direktör Fatih Terim'i toplamda 10 maç ve 79 bin lira, antrenör Hasan Şaş'ı 8 maç ve 20 bin 800 lira, futbolcu Ryan Donk'u 6 maç ve 15 bin 600, Badou Ndiaye'yi 5 maç ve 13 bin, Garry Rodrigues'i 3 maç ve 7 bin 800, Mariano Filho'yu da 5 bin lira parayla cezalandırdı.

Fenerbahçe'ye de 12 bin lira para cezası veren kurul, sarı-lacivertli oyunculardan Jailson'a 8 maç ve 20 bin 800, Roberto Soldado'ya da 6 maç ve 15 bin 600 lira para cezası uyguladı.

Geride kalan 9 sezondaki cezalar

İki takım arasında son 9 sezonda oynanan maçların ardından PFDK'nın verdiği cezalar şöyle:

2018-2019 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (2 Kasım 2018)

Galatasaray: 320 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e 105 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezası. Teknik direktör Fatih Terim'e 10 maç ve 79 bin lira, antrenör Hasan Şaş'a 8 maç ve 20 bin 800 lira, futbolcu Ryan Donk'a 6 maç ve 15 bin 600, Badou Ndiaye'ye 5 maç ve 13 bin, Garry Rodrigues'e 3 maç ve 7 bin 800, Mariano Filho'ya 5 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 12 bin para cezası. Futbolcu Jailson'a 8 maç ve 20 bin 800, Roberto Soldado'ya 6 maç ve 15 bin 600 lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (14 Nisan 2019)

Fenerbahçe: 215 bin 500 lira

Galatasaray: 45 bin lira

2017-2018 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (22 Ekim 2017)

Galatasaray: 250 bin lira para cezası

Fenerbahçe: 90 bin lira para cezası

Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2018)

Fenerbahçe: 400 bin lira

Galatasaray: 60 bin lira

2016-2017 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (20 Kasım 2016)

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası

Galatasaray: 29 bin lira para cezası

Süper Lig ikinci yarı (23 Nisan 2017)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama

Fenerbahçe: 155 bin lira para cezası

2015-16 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (25 Ekim 2015)

Fenerbahçe: 30 bin lira para cezası

Süper Lig ikinci yarı (13 Nisan 2016)

Galatasaray: 65 bin lira para cezası

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası

Ziraat Türkiye Kupası final maçı (26 Mayıs 2016)

Galatasaray: 161 bin 500 lira para cezası

Fenerbahçe: 190 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ile 100 bin lira para cezası

2014-2015 sezonu:

TFF Süper Kupa (25 Ağustos 2014 - Manisa)

Fenerbahçe: 120 bin lira, Volkan Demirel'e 3 maç men ve 17 bin 500 lira, yönetici İlhan Ekşioğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira

Galatasaray: 250 bin lira

Süper Lig ilk yarı (18 Ekim 2014)

Galatasaray: 60 bin lira

Fenerbahçe: Bruno Alves 2 maç men

Süper Lig ikinci yarı (8 Mart 2015)

Fenerbahçe: 230 bin lira

2013-2014 sezonu:

TFF Süper Kupa (11 Ağustos 2013 - Kayseri)

Galatasaray: 99 bin lira

Fenerbahçe: 110 bin lira

Süper Lig ilk yarı (10 Kasım 2013)

Fenerbahçe: 150 bin lira

Süper Lig ikinci yarı (6 Nisan 2014)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira

Fenerbahçe: 15 bin lira

2012-2013 sezonu:

TFF Süper Kupa (12 Ağustos 2012 - Erzurum)

Galatasaray: 75 bin lira, Engin Baytar'a 11 maç men ve 20 bin lira

Fenerbahçe: 15 bin lira, teknik direktör Aykut Kocaman'a 10 bin lira

Süper Lig ilk yarı (16 Aralık 2012)

Galatasaray: 50 bin lira

Fenerbahçe: 60 bin lira, Meireles 4 resmi maç ve 20 bin lira

Süper Lig ikinci yarı (12 Mayıs 2013)

Fenerbahçe: 170 bin lira, Volkan Demirel 5 maç men ve 16 bin 500 lira, Meireles 4 maç men 20 bin lira

Galatasaray: Sabri Sarıoğlu 4 maç men ve 13 bin 500 lira

2011-2012 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (7 Aralık 2011)

Galatasaray: 5 bin lira

Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2012)

Fenerbahçe: 2 maç seyircisiz ve 135 bin lira

Galatasaray: Antrenör Hasan Şaş'a 1 maç men

Süper Lig Süper Final (22 Nisan 2012)

Galatasaray: 5 bin lira

Süper Lig Süper Final (12 Mayıs 2012)

Fenerbahçe: 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 28 bin 750 lira

Galatasaray: 10 bin lira para cezası, kulüp başkanı Ünal Aysal ve yönetici Necati Demirkol'a 21'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezası

2010-2011 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (24 Ekim 2010)

Fenerbahçe: 22 bin 500 lira

Galatasaray: 20 bin lira

Süper Lig ikinci yarı (18 Mart 2011)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama, Milan Baros 3 maç men

Fenerbahçe: 15 bin lira

Öte yandan karşılaşmalarda, bazı tribünlere giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesi cezası da uygulanmıştır.

Not: TFF Tahkim Kurulu tarafından indirilen cezalar esas alınmıştır.

Muhabir: Ercan Çakar



