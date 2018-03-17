Derbide golsüz beraberlik

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.

15. dakikada derbinin ilk tehlikeli atağını Galatasaray geliştirdi. Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gomis'in şutunda, top uzak direğin yanından auta gitti.

20. dakikada sol kanatta topla buluştuktan sonra Neustaedter'den sıyrılan Rodrigues, çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

23. dakikada Dirar'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında uygun durumda topla buluşan Soldado bekletmeden şutunu attı. Altıpas çizgisi üzerinde Serdar Aziz'in müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti. Serdar, bu müdahalesiyle mutlak bir golü önledi.

34. dakikada Mehmet Ekici'den kaptığı topla hızla atağa çıkan Feghouli, pasını ceza sahası sağ çaprazında bulunan Gomis'e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanatta topla buluşan Giuliano, kaleci Muslera'nın önde olduğu pozisyonda orta açmak yerine meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. Top üstten auta gitti.

41. dakikada savunmada Maicon'un hatasında topu kapan Soldado, ceza sahasına girdi. Uygun şut açısı bulamayan İspanyol futbolcu, sol çaprazdan bindiren Mehmet Ekici'yi gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Muslera yakın direk dibinde yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu. Pozisyonun devamında Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Feghouli'nin uzun pasında savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Rodrigues'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'den döndü. Pozisyonun devamında Gomis'in bekletmeden şutunda ise son anda yatarak topa müdahale eden Neustaedter, gole izin vermedi.

60. dakikada Donk'un pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Nagatomo'nun vuruşunda, kaleci Volkan Demirel soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Pozisyonu takip ederek topun sahibi olan Feghouli'nin dar açıdan vuruşunda ise meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

65. dakikada Dirar'ın sağdan ortasında altıpas çizgisi üzerinde uygun durumda bulunan Alper Potuk'un kafayla vurduğu topu kaleci Muslera kontrol etti.

78. dakikada Alper Potuk'un sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Valbuena'nın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

84. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Linnes'in sağdan ortasında savunmadan seken top ceza yayı içindeki Belhanda'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Volkan Demirel sağına gelen topu yatarak tuttu.

86. dakikada ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Giuliano, sağından bindiren Fernandao'yu gördü. Brezilyalı oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

89. dakikada Galatasaray, direğe takıldı. Ceza yayının sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına Maicon geçti. Brezilyalı oyuncunun şutunda barajı geçen meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

90+4. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gomis, uygun şut açısı bulamayınca meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Tolga Ciğerci'ye verdi. Tolga'nın penaltı noktası civarından uygun durumda sol ayağıyla vuruşunda, kaleci Volkan Demirel soluna gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı

Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyet hasretini sürdürdü.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 22. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 19'u lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 22 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 7 defa da berabere kaldı.

Kadıköy'de 14 gol attı, 43 gol yedi

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 22 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.

Başbakan Yıldırım derbi maçta

Başbakan Binali Yıldırım, Ülker Stadı'ndaki derbiyi protokol tribününde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile takip etti.

Yıldırım tribünde, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile yan yana oturdu.



Muhabir: Emrah Oktay, Erkan Tiryaki, Mehmet Fatih Duman