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Denys Harmash Çaykur Rizespor'da
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor 05.01.2020, 22:24
RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.
Ukraynalı futbolcunun Antalya'ya giderek takıma katıldığını kaydeden Bakır, 6 Ocak Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacağını aktardı.
Harmash, Dinamo Kiev ile bu sezon ligde 13 maçta 813 dakika forma giydi.