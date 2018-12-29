Denver evinde kaybetmiyor

İSTANBUL (AA) - NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u üç sayı farkla yenerek sahasında üst üste 8. galibiyetine imza attı.
Ev sahibi ekipte Jamal Murray 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, San Antonio Spurs'ta LaMarcus Aldride 24 sayı üretti.Cedili Cavaliers galibiyeti unuttu
Deplasmanda Miami Heat ile karşılaşan Cleveland Cavaliers, rakibine 118-94 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.
Cavaliers'ta 28 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.
Miami Heat'te Justise Winslow 24 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaptı.
Muhabir: Yunus Kaymaz