Denizlispor ikinci haftayı da 3 puanla kapattı

ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendi.

5. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahasında topla buluşan Amilton'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahasından şutunda top, Yukatel Denizlisporlu Oğuz Yılmaz'a çarpıp kornere gitti.

33. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşu kullanan Diego'nun şutunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Aissati'nin ceza sahası sağ çaprazdan kaleye şutunda araya giren Antalyasporlu Bahadır Öztürk, ters vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Antalyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşması 1 dakika geç başladı ve takımlar sahaya siyah pankartla çıktı.

Maç öncesi stattaki ekranlara, "Antalyaspor'umuzun, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini Emine Bulut'un kızının geleceği için kullanılmak üzere bağışlıyoruz. Sen bize emanetsin. Artık senin kırmızı-beyaz bir ailen var. Biz Antalyaspor'uz. Ölmek istemiyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız." yazısı yansıtıldı.

Antalyaspor Kulübünün, tüm bilet gelirini eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlama kararı aldığı Yukatel Denizlispor karşılaşmasında, taraftarlar sık sık "Kadına uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attı. Tribünlerde yer yer boşluklar olduğu görüldü. İkinci yarı

57. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Nazım Sangare, meşin yuvarlağı şık topuk pasıyla Mukairu'ya gönderdi. Mukairu'nun şutunda top, Yukatel Denizlispor savunmasından döndü.

67. dakikada Yukatel Denizlispor farkı ikiye çıkardı. Mbamba'nın pas verdiği Barrow'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu: 0-2.

76. dakikada Aatıf Chahechouhe'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Stackhowiak topun ağlarla buluşmasına engel oldu.

78. dakikada Tiago Lopes'in ceza sahasında meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada penaltıyı kullanan Antalyasporlu Chahechouhe'nun şutunda, kaleci Stackhowiak sağına giden topa yatıp müdahale etti ve gole izin vermedi.

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu arada, Antalyaspor'un Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Gelson Dala, kırmızı-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

Mukairu'nun yerine 62. dakikada oyuna dahil olan Angola uyruklu 23 yaşındaki Dala, Yukatel Denizlispor karşısında 28 dakika formasını terletti.

Muhabir: Oktay Özden



