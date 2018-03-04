Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Deniz Selin Ünlüdağ eskrimde Avrupa şampiyonu oldu

Deniz Selin Ünlüdağ, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonluğunu elde ederek 95 yıllık eskrim tarihinde kadınlarda bu başarıyı elde eden ilk eskrimci oldu.

04 Mart 2018 Pazar 21:31
Deniz Selin Ünlüdağ eskrimde Avrupa şampiyonu oldu
banner230

ANKARA (AA) - Milli sporcu Deniz Selin Ünlüdağ, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

Rusya’nın Sochi kentinde düzenlenen şampiyonada Deniz Selin, 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihinde İbrahim Ahmed Acar’dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti.

Avrupa’dan 56 sporcusunun katıldığı şampiyonada eleme maçlarından 9. sırada çıkmayı başaran Deniz, son 64’e maç yapmadan kaldı.

Deniz Selin, son 32 turunda İtalyan Gaia Pia Carella’yı 15-7 yenerek son 16’ya kalmayı başardı. Bu turda Rumen Felicia Jakob’u 15-12 yenen milli sporcu, çeyrek finalde de Macar Valentina Nagy’yi 15-9 mağlup etti ve yarı finalde Darya Drozd’nin rakibi oldu. Rus rakibini de 15-9 yenerek finale yükselen Deniz Selin, Bulgar Yoana İlieva’yı 15-11 yenerek, kürsünün ilk basamağına çıktı.

Deniz Selin, Türkiye eskrim tarihinde ilk 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonluğunu elde eden kadın kılıç milli takımında da yer alıyordu.

"Şampiyonluğu kahraman Mehmetçik'e armağan ediyoruz"

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, eskrimde elde edilen başarıların tesadüf olmadığını Deniz'in altın madalyasıyla yeniden ispat ettiklerini belirterek, "Bu tarihi Avrupa şampiyonluğunu Afrin yolundaki kahraman Mehmetçik'e armağan ediyoruz." dedi.

Atalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabırla ve azimle çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Milli sporcularımız Türk eskriminde tarih yazmaya devam ediyor. Deniz de değerli antrenörlerimizle Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yapmış olduğu çalışmalarının karşılığını aldı ve ülkemize ikinci kez Avrupa şampiyonluğu yaşattı."

Muhabir: Musa Samur

Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim