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Demir Grup Sivasspor'un Antalya kampı başladı
- Kırmızı-beyazlı takım, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı
Spor 04.01.2020, 20:41
ANTALYA (AA) - Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un Antalya kampı başladı.
Ligde ilk 17 haftalık bölümü 37 puanla zirvede tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
İzinli oyuncuların çokluğu nedeniyle eksik bir kadro ile antrenman yapıldı. Demir Grup Sivasspor da izinli oyuncuların bu akşam kampa katılacağı ve yarın gerçekleştirilecek idmana katılacağı belirtildi.
Demir Grup Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.