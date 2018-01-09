Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Demir Grup Sivasspor'da transfer

Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor'dan defans oyuncusu Paul Papp'ı kadrosuna kattı.

09 Ocak 2018 Salı 22:22
Demir Grup Sivasspor'da transfer
banner230

SİVAS (AA) - Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor'un Rumen defans oyuncusu Paul Papp'ı renklerine bağladı.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Sivasspor, Paul Papp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Savunma oyuncusu, kırmızı-beyazlı ekibin Antalya kampına katılarak çalışmalara başladı.

Geçen sezonun devre arasında Kardemir Karabükspor'a transfer olan 28 yaşındaki Paul Papp, Süper Lig'de 26, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez forma giydi.

Romanya Milli Takımı oyuncusu da olan Paul Papp, Kardemir Karabükspor formasıyla Süper Lig'de 1 kez gol sevinci yaşadı.

Muhabir: Serhat Zafer

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolKardemir KarabüksporPaul PappSporSÜPERLİGTransfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim