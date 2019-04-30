Demir Grup Sivasspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Mayıs Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından oyuncular, çabukluk, sürat ve iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde minyatür kale ile geniş alan oyunları oynandı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.



