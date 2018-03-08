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Demir Grup Sivasspor'da, Kasımpaşa maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, basına ve taraftara kapalı olarak kulüp...

08 Mart 2018 Perşembe 17:16
Demir Grup Sivasspor'da, Kasımpaşa maçı hazırlıkları
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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, basına ve taraftara kapalı olarak kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ile başladı, futbolcular daha sonra iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda 10 Mart Cumartesi saat 13.30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolKasımpaşaSÜPERLİG
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