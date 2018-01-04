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Demir Grup Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

- Kırmızı-beyazlı ekipte 5 futbolcu kampa getirilmedi

04 Ocak 2018 Perşembe 17:55
Demir Grup Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
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ANTALYA (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Turizm Merkezi'nde kampa giren kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalıştı.

Isınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, 15 Ocak Pazartesi gününe kadar hazırlıklarına Side'de devam edecek.


- Beş futbolcu kampa getirilmedi


Demir Grup Sivasspor'da 5 futbolcu kamp kadrosunda yer almıyor.

Sivas temsilcisinde Elderson Echiejile, Leandrinho, Ergin Keleş, Cem Özdemir ve Rıdvan Şimşek, Side'deki kampa getirilmedi.

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AntrenmanDemir Grup SivassporFutbolSÜPERLİG
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