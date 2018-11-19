Demir Grup Sivasspor'da Hakan Keleş dönemi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktörlük görevine, takımın yardımcı antrenörü Hakan Keleş getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivasspor Yönetim Kurulu, Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine, 2 yıldır kırmızı-beyazlı ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapan Hakan Keleş'i getirdi.

Açıklamada, "Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Hakan Keleş'in yardımcılıklarını ise bir dönem Sivasspor forması giyen Mohamed Ali Kurtuluş ile Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak.





- Hakan Keleş kimdir?





Sakarya'da 1972 yılında dünyaya gelen Hakan Keleş, Edirnespor'da futbol kariyerine başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Keleş'in adresi daha sonra Bursaspor oldu. Keleş, sırasıyla Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Dardanelspor formaları giydi.

Futbol kariyerinin ardından çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevini üstelenen Keleş, son 2 sezondur Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.