Demir Grup Sivasspor'da forma numaraları belli oldu

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda futbolcuların giyeceği formaların numaraları belli oldu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin oyuncularının yeni sezonda giyeceği formaların sırt numaraları belirlendi.
Diğer futbolcuların yeni sezondaki forma numaraları ise şöyle:
Arouna Kone 2, Uğur Çiftçi 3, Mert Hakan Yandaş 8, Hugo Vieira 10, Erdoğan Yeşilyurt 11, Serhiy Rybalka 17, Fatih Aksoy 20, Ali Şaşal Vural 29, Hakan Arslan 37, Emre Kılınç 54, Ziya Erdal 58