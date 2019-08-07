Demir Grup Sivasspor'da forma numaraları belli oldu

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda futbolcuların giyeceği formaların numaraları belli oldu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin oyuncularının...