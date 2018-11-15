Demir Grup Sivasspor'da Çaykur Rizespor mesaisi başladı





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Milli maç arası dolayısıyla 3 gün izin verilen futbolcular, kulüp tesislerinde teknik sorumlu Hakan Keleş yönetiminde toplandı.

Antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

İzinli olan Carl Medjani antrenmanda yer almazken, Ziya Erdal, Tolgahan Acar ve Mert Hakan Yandaş ise idmanın bir bölümünü takımdan ayrı salonda sürdürdü.





- Keleş: "Oyuncularımızın psikolojisini düzelttik"





Kırmızı-beyazlı ekibin teknik sorumlusu Hakan Keleş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın isteği doğrultusunda takımı Beşiktaş maçına kendisinin ve ekibinin hazırladığını söyledi.

Beşiktaş maçı öncesinde güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Keleş, "Oyuncularımızın psikolojisini düzelttik. Kötü gidişatımızı düzeltmek için morallerini yüksek tuttuk. İyi hazırlandık ve Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Yaklaşık 50 haftada sahalarında 1 defa yenilmişler. Onları orada yenmek tabii ki kolay değildi." dedi.



Oyuncularının hepsinin Beşiktaş maçında özveriyle mücadele ettiğini anımsatan Keleş, şunları kaydetti:



"Duran toptan gol atamamıştık, bu maçta attık. Birçok ekstra şey yaptık. Mücadeleyi ön plana çıkardık. Takımımız zaten iyi. Mücadeleyi de biraz ön plana çıkarınca, iyi bir sonuç aldık. 11 haftanın telafisini yapmış olduk. Şimdi biraz daha yukarılara çıkmak için önümüzde Çaykur Rizespor maçı var. O müsabakayı kazandıktan sonra, geçen seneki hedefimizin bir üstüne çıkmak için uğraşacağız. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor."



Teknik direktör Samet Aybaba döneminde Demir Grup Sivasspor'da göreve başladığını ve halen çalışmaya devam ettiğini anımsatan Keleş, kırmızı-beyazlı ekibin transferlerinde kendisinin de katkısının olduğunu ifade etti.



Teknik direktör Tamer Tuna'nın ayrılmasının ardından takımın kendisine emanet edildiğini vurgulayan Keleş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir ayrılık olduktan sonra, başkanımız bize görev verdi. Başkanımız ne derse, biz onu yapıyoruz. Ne görev verirse, yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hayırlısıyla en güzel şekilde teknik kadromuzu da oluştururuz. Yönetim bu konuda bir düşünce içerisinde. Onu oluşturduktan sonra Demir Grup Sivasspor'u hak ettiği yere getiririz. Çalışmalarımız var. Yönetim kurulu gerekli açıklamayı yapacaktır."







