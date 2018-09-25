Demir Grup Sivasspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanda gruplar halinde değişimli olarak minyatür kale maç oynanırken, son bölümde taktik çalışmalar üzerinde duruldu.
Sakatlıkları bulunan Delvin N'Dinga, Mert Hakan Yandaş ve Aydın Karabulut antrenmana katılmadı, Zoro Cyriac ise takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.