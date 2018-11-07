Demir Grup Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüp tesislerindeki antrenman, yardımcı antrenörler Yunus Kaya, Hakan Keleş ve Hayrettin Yerlikaya yönetiminde gerçekleştirildi. Koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve çift kale maçla devam etti.

Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Muhammet Demir ve Mert Hakan Yandaş katılmadı.

İdmanın bir bölümünü Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ile yöneticiler Faruk Taşseten ve Mehmet Ali Topal da takip etti.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan, Tamer Tuna ile dün yollarını ayıran kırmızı-beyazlı kulüpte yönetimin, teknik direktör arayışlarının devam ettiği öğrenildi.

