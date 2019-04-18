Demir Grup Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan...