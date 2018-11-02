Demir Grup Sivasspor'da Atiker Konyaspor mesaisi





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligde 5 Kasım Pazartesi günü sahalarında Atiker Konyaspor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.



Tuna, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olduklarını anımsatarak, mağlubiyetin mazeretinin olamayacağını belirtti.

Kadro derinlikleri olmadığı için kupa maçında bazı oyunculara tam süre verdiklerini dile getiren Tuna, "Artık önümüze bakmak zorundayız. Çünkü bugüne kadar ligde hep iyi oynadık, ligin en iyi oynayan ekiplerinden biriyiz. Her istediğimiz planı sahada gerçekleştirmiş olsak da sonuç anlamında bir sorun yaşadığımız muhakkak." dedi.



Her şeyin bazen istedikleri gibi gelişmediğini vurgulayan Tuna, maçlarda bu sorunu yaşadıklarını ifade etti. Ligde geride kalan maçları kazanarak yollarına devam etmek istediklerine işaret eden Tuna, şunları kaydetti:



"Sivasspor'un artık kazanarak devam etmesi gerekiyor. Atiker Konyaspor maçıyla buna başlangıç yapmak istiyoruz. Çünkü kazanamasak dahi kolay kaybetmeyen bir takımız. Ama yediğimiz 8 golün duran toplardan ve penaltılardan oluşu, özellikle korner pozisyonlarında yaşadığımız, en zaaf yönlerimizden biri. Her maçta ortaya çıkıyor olması, bunları çalışsanız da önlem alamıyor oluşunuz bizim için istenmeyen sonuçları doğurdu ama şöyle bir gerçek var, tabii ki lig devam ediyor. İyi oyunumuzun karşılığı olacak, bunu biliyoruz. Sonuçla karşılığını alırsak da istediğimize ulaşacağımızı düşünüyorum."







- Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, koordinasyon çalışmasının ardından yarı sahada minyatür kale maçıyla devam etti.



Sakatlıkları nedeniyle futbolcular Mert Hakan Yandaş, Aydın Karabulut ve Muhammet Demir antrenmana katılmadı.



