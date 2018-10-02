Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tuna: Zorlu bir deplasman olacak

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Evkur Yeni Malatyaspor maçına kazanma odaklı çıkacağız. Çünkü rakibimiz disiplinli, kalitesi yüksek bir takım. Mücadele gücü ve oyun anlayışları da çok yüksek bir takım. Zorlu bir deplasman olacak." dedi.

Tuna, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursaspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"Evkur Yeni Malatyaspor, mücadele gücü ve oyun anlayışı çok yüksek bir takım"

Sivasspor'un ligin en fazla pozisyona giren ve üreten takımları arasında yer aldığını ifade eden Tuna, şunları kaydetti:

"Sakat oyuncularımızın aramıza katılışıyla biraz daha alternatifli bir kadro oluşturduk. Şimdi hedef mevcut olan durumu en iyi şekilde kullanıp ligin ilk yarısına kadar en iyi puanı sağlamak. Bu niyetle de bu hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçına kazanma odaklı çıkacağız. Çünkü rakibimiz disiplinli, kalitesi yüksek bir takım. Mücadele gücü ve oyun anlayışları da çok yüksek bir takım. Zorlu bir deplasman olacak."

Muhabir: Halife Yalçınkaya