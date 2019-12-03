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Demir Grup Sivasspor kupada zorlanmadı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Esenler Erokspor'u 2-0 yendi.

Spor 03.12.2019, 20:19
Demir Grup Sivasspor kupada zorlanmadı
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İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Demir Grup Sivasspor, TFF 3. Lig takımlarından Esenler Erokspor'u 2-0 yendi.

3. dakikada Yatabare'nin pasıyla topla buluşan Traore, sol çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 0-1.

Maçın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

73. dakikada Fatih Aksoy'un pasıyla topla buluşan Fernando'nun, rakiplerini geçtikten sonra düzgün şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Sivas'ta oynanacak.

#spor
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