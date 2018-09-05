Demir Grup Sivasspor iskelet kadroyu bozmadı





SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, transfer döneminde 6 oyuncuyla yollarını ayırıp, 7 futbolcu transfer ederek, iskelet kadrosunu ana hatlarıyla korudu.

Süper Lig'i geçen sezon 49 puanla 7. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, Samet Aybaba'nın sezon sonunda görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Tamer Tuna ve teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni sezon öncesi 6 futbolcuyu takımdan gönderdi.

Sivasspor, stoperler Hakan Bilgiç, John Boye ve Vitaly Dyakov'un yanı sıra orta saha oyuncuları Auremir Dos Santos, Henri Saivet ve Thievy Bifouma ile yollarını ayırdı.

Futbolculardan Hakan Bilgiç, Adana Demirspor; John Boye, Fransa'nın Metz; Auremir Dos Santos, Büyükşehir Belediye Erzurumspor; Henri Saivet, Bursaspor ve Thievy Bifouma ise MKE Ankaragücü takımlarına transfer oldu. Transferin son gününde de Vitaly Dyakov ile yollar ayrıldı.

Geçen sezon kırmızı-beyazlı formayı terleten kaleciler Tolgahan Acar, Ali Şaşal Vural ve Sergio Rochet, savunma oyuncuları Ziya Erdal, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Paul Papp, orta saha oyuncuları Robinho, Delvin N'Dinga, Emre Kılınç, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, golcü oyuncular Arouna Kone, Zoro Cyriac ve Muhammet Demir'i kadrosunda tutan Demir Grup Sivasspor, hareketli geçen transfer döneminde 7 oyuncuyu renklerine bağladı.

Sivasspor, geçen sezon kadrosunda kiralık olarak bulunan orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka ile de yeniden anlaşma sağladı.

Sivas ekibi, Barcelona ve Santos kulüplerinden Brezilyalı savunma oyuncuları Douglas Pereira ve David Braz'ı birer yıllığına kiralayarak transfer döneminde dikkati çeken takımlar arasında yer aldı.

Sivasspor, bir dönem kırmızı-beyazlı ekipte görev yapan ve geçen sezon Gençlerbirliği formasını terleten orta saha oyuncusu Aydın Karabulut'un yanı sıra Altınordu'dan orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Gençlerbirliği'nden savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ve Sivas Belediyespor'dan orta saha oyuncusu İlker Sayan ile kadrosunu güçlendirdi.

Yaz transfer tescil döneminin son gününde ise bir dönem Atiker Konyaspor, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor takımlarının formalarını da giyen Rumen orta saha oyuncusu Gabriel Torje, Rusya Premier Lig ekiplerinden Akhmat Grozny'den kadroya dahil edildi.

Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon ara transfer döneminde ise Cem Özdemir, Elderson, Ergin Keleş, Galip Güzel, Kerim Avcı, Leandro Barrios Rita (Leandrinho) ve Rıdvan Şimşek ile yollarını ayırmıştı.





- Yaş ortalaması 26,8





Kadrosunda 29 futbolcu bulunduran Sivasspor'un yaş ortalaması 26,85 oldu.

Demir Grup Sivasspor'da 34 yaşındaki golcü oyuncu Arouna Kone ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Robinho, takımın en tecrübeli isimleri olarak dikkati çekti. Kone ve Robinho'yu, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Carl Medjani takip etti. Kırmızı-beyazlı ekibin kadrosunda 30 yaş ve üstü 10 oyuncu bulunuyor.



Sivasspor'un 21 yaş altı takımından Eren Çetindere, Gökay Keleş, Furkan Kadir Durmuş, Muhammet Sait Özvardar, Osman Yaman ve Serkan Sarıkaya haricinde, 23 yaşındaki Emre Kılınç, 24 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt ve 25 yaşındaki İlker Sayan, kırmızı-beyazlı ekibin en genç oyuncuları olarak ön plana çıkıyor.