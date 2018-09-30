Demir Grup Sivasspor evinde kazandı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın 13. dakikasında sağdan ceza alanına giren Robinho'nun pasında uzak köşede topu göğsüyle önüne alan ve rakibini çalımlayan Emre Kılınç'ın yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

28. dakikada Tunay Torun'un ceza alanı dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

34. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Orta sahadan aldığı topla hızla mesafe kat eden Robinho, önündeki koridoru kullanarak ceza alanı önüne kadar geldi. Burada rakibini çalımlayan Robinho'nun ceza sahası çizgisi üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

37. dakikada Robinho'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda kale alanında seken top, direğin üstünden az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki karşılaşmada Demir Grup Sivasspor, Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.

55. dakikada sağ kanattan şekillenen Sivasspor atağında, Robinho'nun ceza alanına ortasında arka direkteki Rybalka'nın vuruşunda, top yandan auta çıktı.

58. dakikada Furkan Soyalp'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza alanında iyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

76. dakikada serbest vuruşu kullanan Rybalka, topu ceza alanındaki Robinho'ya gönderdi. Bu futbolcunun ceza alanı dışından hafif sağ çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

89. dakikada Torje'nin soldan kullandığı kornerde ceza alanındaki Robinho'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+1. dakikada Sivasspor farkı ikiye çıkardı. Ziya Erdal'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan ve sağdan ceza alanına giren Robinho'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

Mücadele, Demir Grup Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Önder Felek