Demir Grup Sivasspor, deplasmanda galibiyete hasret





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Kayserispor'a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, deplasmanda kazanamama serisini 7 maça çıkardı.



Ligde son olarak 2017-2018 sezonunun 30. haftasında Trabzonspor'u 2-0 yenmeyi başaran kırmızı-beyazlı ekip, ardından dış sahada 5'i bu sezon olmak üzere çıktığı 7 maçın 4'ünü kaybetti, 3'ünden ise beraberlikle ayrıldı.



Geçen sezonun 32. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, aynı sezonun 34. haftasında ise Beşiktaş'a 5-1'lik skorla farklı mağlup oldu.

Ligde bu sezon da deplasman karnesini düzeltemeyen Sivas temsilcisi, 2. haftada Trabzonspor'a 3-1 yenildi. Kırmızı-beyazlılar, konuk olduğu Akhisarspor ile 1-1, Evkur Yeni Malatyaspor ile 4-4 berabere kalırken, Antalyaspor'a 2-1, son olarak da Kayserispor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Demir Grup Sivasspor, bu sezon dış sahada oynadığı karşılaşmalarda sadece 2 puan toplayabildi.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta kalesinde 12 gol gören kırmızı-beyazlılar, Akhisarspor'dan sonra dış sahada en çok gol yiyen 2. takım oldu. Sivas temsilcisi, dış sahada rakip fileleri 7 kez havalandırdı.



