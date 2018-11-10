Demir Grup Sivasspor çıkış arıyor





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçtan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



Ligde son 4 maçtır kazanamayan ve hafta içinde teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlı ekip, çalışmalarını yardımcı antrenörler Hakan Keleş ve Yunus Kaya yönetiminde sürdürüyor.

Ligde 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan toplayabilen Sivas temsilcisi, siyah-beyazlıları yenerek kötü gidişatı sonlandırmak ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Sivasspor'da, bu maç öncesinde Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı bulunuyor. Ligin 11. haftasındaki Atiker Konyaspor maçı öncesinde sahada ısınırken sakatlanan ve hafta içerisinde takımla çalışmalara başlayan golcü oyuncu Muhammet Demir'in ise Beşiktaş karşısında forma giymesi bekleniyor. Beşiktaş karşılaşması öncesinde Robinho da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Vodafone Park'ta yarın saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.