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Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen haftaki Osmanlıspor maçı 11'inde değişikliğe gitmedi - Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise ligin 16. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçı 11'ine göre bir değişiklik yaparak Mert Hakan Yandaş'ın yerine Rybalka'ya şans verdi

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:52
Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar
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SİVAS (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Osmanlıspor maçının ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Güneş, Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Medel, Quaresma, Babel, Talisca ve Negredo 11'ini sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı ekipte, Tolga Zengin, Mitrovic, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Cenk Tosun ve Caner Erkin, yedek kulübesinde yer aldı.


- Pepe, Talisca ve Babel ceza sınırında


Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Babel ve Talisca, ceza sınırında bulunuyor.

Üç oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da kart görürse, ligde ikinci yarının ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.


- Sivasspor'da tek değişiklik


Ev sahibi ekipte teknik direktör Samet Aybaba, ligin 16. haftasında 1-1 sona eren Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre bir değişikliğe gitti.

Aybaba, Rybalka'ya ilk 11'de şans verirken, Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu.


- Taha Akgül koreografisi


Sivasspor'un Yiğido Gençlik Taraftar Grubu tarafından maç öncesi kale arkası tribününde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün koreografisi yapıldı.

Tribünde, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile elinde Sivasspor bayrağı tutan bir kralın betimlendiği "Kral da biziz kural da" koreografisi de sergilendi.


- Maça büyük ilgi


Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi ekip taraftarları, karşılaşma öncesi başlayan sağanak yağışa rağmen tribünlerin önemli bölümünü doldurdu.

Çevre illerden de gelerek kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaş taraftarları ise takımlarını yalnız bırakmadı.

Mücadeleyi, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz birlikte izledi.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDemir Grup SivassporFutbolSÜPER LİG
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