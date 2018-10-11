'Demir Bilek' Dünya Şampiyonası'na yalnız hazırlanıyor

KASTAMONU (AA) - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde yaşayan, doğuştan bacakları olmayan "Demir Bilek" lakaplı bedensel engelli bilek güreşi sporcusu 53 yaşındaki Şaban Mazak, Dünya Şampiyonası'na tek başına hazırlanıyor.

Yıllarca ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sürdüren Mazak, emekli olduktan sonra tanıştığı bilek güreşi antrenörü Selahattin Çöpten'in tavsiyesiyle 15 yıl önce bilek güreşi ile uğraşmaya başladı. Bugüne kadar katıldığı ulusal ve uluslararası birçok şampiyonada derece elde eden Şaban Mazak, Antalya'da 12-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Bedensel Engelliler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası için Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde tek başına çalışıyor.

Şaban Mazak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çöpten'in kendisini keşfettiğini anlattı.

Bugüne kadar aldığı dereceler hakkında bilgi veren Mazak, "İlk başladığım dönemde engelli-sağlıklı ayrımı yoktu. İlk gittiğim şampiyona Konya'da yapıldı. Konya'da engelli ve sağlıklı kişilerin yarıştığı şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra engelli takımı kuruldu. Malezya'daki Bedensel Engelliler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dördüncü oldum. Çeşitli tarihlerde yapılan Türkiye şampiyonalarında şampiyonluklarım var. Avrupa ikinciliğim de bulunuyor." diye konuştu.

Elde ettiği derecelerin spora olan ilgisini artırdığını belirten Mazak, şimdi hedefinin Antalya'da yapılacak şampiyonada madalya almak olduğunu vurguladı.

"Spor yapmak için ilçeden Çankırı merkeze haftada 3 gün gidip geliyorum"

Yaşadığı Kurşunlu ilçesinde, şampiyonaya hazırlanmak için uygun spor salonu bulunmadığını belirten Mazak, şöyle devam etti:

"Çankırı'nın ilçesinde yaşıyorum. Burada benim hazırlanman için spor salonu bulunmuyor. İlçem ile Çankırı arası 50 kilometre. Spor yapmak için ilçeden Çankırı merkeze haftada 3 gün gidip geliyorum. Çankırı'daki spor salonunda antrenmanımı yapıyorum. Kurşunlu Belediyespor adına çalışıyorum. Belediye başkanımız ve kulüp başkanımızın destekleri ile ilçeden merkeze gidiyorum. Dünya Şampiyonası için bu çalışmanın yeterli olmayacağını düşünerek boks kampına geldim. On beş gündür burada hazırlıklarımı sürdürüyorum."

Antrenörü olmadığını aktaran Şaban Mazak, "Hocam öldükten sonra antrenörüm olmadı. Hocamdan öğrendiğim yöntemlerle çalışmalarımı sürdürüyorum. Boks Federasyonu Başkanımız kamp merkezinin kapılarını açtı. Burada hazırlıklarımı tamamlayıp dünya şampiyonu olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

"Her engellinin spor yapmasını istiyorum"

Engelliler için sporun çok önemli olduğunu, spor sayesinde kollarından güç alarak yürümeye başladığını vurgulayan Mazak, şunları söyledi:

"Spor çok güzel bir şey. Her engellinin spor yapmasını istiyorum. Ayaklarım olmadığı için dizlerimin üstünde yürüyemiyordum. Spora başladıktan sonra daha iyi oldum, kollarımı kullanarak yürümeye başladım. Her engelliye kendine uygun bir sporla uğraşmasını öneriyorum. Yatalak hastalar bile kendine uygun bir spor yapmalı. Ben bir daha dünyaya gelsem spor yaparım. Engelliler için spor biçilmiş kaftan."